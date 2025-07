La Paramount patteggia con Trump | 16 milioni per chiudere causa

La Paramount Global ha raggiunto un accordo da ben 16 milioni di dollari per mettere fine a una controversia con Donald Trump, che accusava l’emittente di averlesionato un’intervista e causato danni alla sua immagine e al suo equilibrio mentale. Una vicenda che mette in luce quanto le battaglie legali possano influenzare il mondo dei media e della politica, lasciando un segno profondo anche oltre i tribunali. Ecco i dettagli di questa sorprendente conclusione.

Los Angeles, 3 lug. (askanews) - La Paramount Global, gruppo mediatico statunitense proprietario di CBS News, ha accettato di pagare 16 milioni di dollari per chiudere una causa intentata da Donald Trump. Il presidente americano contestava il montaggio di un'intervista andata in onda su "60 Minutes" lo scorso ottobre con Kamala Harris, sostenendo che l'editing l'avesse danneggiato politicamente e gli avesse causato "stress mentale". Il presidente aveva intentato una causa contro la casa madre di CBS News per 100 miliardi di dollari, il denaro del risarcimento sarà destinato alla futura biblioteca presidenziale, non a lui personalmente, e non è prevista alcuna scusa ufficiale da parte dell'azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Paramount patteggia con Trump: 16 milioni per chiudere causa

