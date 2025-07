Inter Brambati | Lautaro ha sbagliato

L’ex calciatore e opinionista Massimo Brambati non ha risparmiato critiche a Lautaro Martinez dopo gli attacchi rivolti a Calhanoglu nel post Inter-Fluminense. Ai microfoni di Tmw Radio, Brambati ha sottolineato come l’atteggiamento dell’attaccante argentino sia stato sbagliato, evidenziando le conseguenze di una reazione impulsiva in un momento delicato. Una riflessione che invita a riconsiderare il comportamento dei protagonisti sul campo, anche nelle situazioni più tese.

Inter, Massimo Brambati ha criticato Lautaro Martinez per gli attacchi a Calhanoglu nel post Inter-Fluminense. Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’emissione radiofonica della testata Tutto Mercato Web, Brambati ha commentato così l’uscita di Lautaro Martinez dopo la gara degli ottavi al mondiale persa. LAUTARO HA SBAGLIATO – “ Non mi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Brambati: “Lautaro ha sbagliato”

In questa notizia si parla di: inter - brambati - lautaro - sbagliato

Brambati netto: «Chivu è la terza scelta dell’Inter! Poco da fare» - L'Inter ha deciso: Cristian Chivu sarà il suo nuovo tassello, ma non tutti sono convinti della scelta.

Brambati: ‘Conte sta pensando di lasciare il Tottenham per un motivo’; Inter, Brambati: “Lautaro ha sbagliato”; Inter, Brambati: Lautaro ha sbagliato.

Brambati: "Inter ribaltata, castello di carta: un po' di vento e cade tutto" - L'ex giocatore Massimo Brambati ha commentato la delicata situazione che sta vivendo l'Inter, eliminata anche dal Mondiale per club. Segnala msn.com

Inter, Lautaro scarica Calhanoglu: "Via chi non vuol restare". Anche Marotta e Chivu contro il turco, è caos - Inter, Lautaro scarica Calhanoglu dopo la figuraccia mondiale col Fluminense: Via chi non vuol restare. Riporta sport.virgilio.it