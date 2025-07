Vlahovic Juventus la rivelazione infiamma il mercato | Ha già in testa questa squadra Cosa sta succedendo | i dettagli sulla possibile cessione

Vlahovic Juventus sta scuotendo il mercato: tra sogni e incertezze, il futuro dell’attaccante serbo si fa sempre più incandescente. La sua volontà di cambiare maglia e i contatti con il Milan stanno alimentando rumors che tengono tifosi e addetti ai lavori col fiato sospeso. La domanda ora è: cosa succederà davvero? Ecco tutti i dettagli sulla possibile cessione e le ultime novità che potrebbero rivoluzionare la prossima stagione bianconera.

Vlahovic Juventus, la rivelazione del giornalista infiamma il mercato: tutti i dettagli sul futuro del serbo. Dusan Vlahovic ha ormai le idee chiare sul suo futuro e sembra essere pronto a dire addio alla Juventus. Come riportato da Paganini a TMW Radio, l’attaccante serbo ha già parlato con il Milan per un possibile trasferimento, ma i rossoneri stanno ancora tergiversando. La trattativa è in una fase di stallo, ma secondo Paganini, la soluzione per il futuro di Vlahovic potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, quando si farà più concreta l’idea di una rottura definitiva con la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com