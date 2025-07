L’olio italiano non si vende più negli Usa | la crisi voluta da Trump

L’olio italiano, simbolo di qualità e tradizione, sta incontrando crescenti ostacoli negli Stati Uniti, il principale mercato extra-europeo per il Made in Italy alimentare. La crisi, accentuata dalle politiche di Trump, sta causando un brusco rallentamento delle esportazioni, mettendo a rischio un settore strategico. Ma perché non si vende più? La risposta risiede in una complessa combinazione di barriere commerciali, dazi e regolamentazioni che minacciano il futuro di un’eccellenza italiana.

L’export agroalimentare italiano verso gli Stati Uniti sta rallentando bruscamente, e l’ olio d’oliva è uno dei prodotti simbolo più colpiti. Un dato allarmante, se si pensa che proprio gli Usa rappresentano il primo mercato extra-europeo per il Made in Italy alimentare, con un valore complessivo che secondo Coldiretti e Filiera Italia potrebbe toccare i 9 miliardi di euro annui se si rimuovessero gli ostacoli attuali. Perché non si vende più olio italiano negli Stati Uniti. Aprile 2025 ha segnato un crollo verticale. Le esportazioni di olio sono passate da un +75% dell’aprile 2024 a un pesante -17% nello stesso mese di quest’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’olio italiano non si vende più negli Usa: la crisi voluta da Trump

