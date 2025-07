Legislazione vitivinicola Ue approvato dal Comitato delle Regioni parere presidente Ciambetti

In un momento cruciale per il settore vitivinicolo europeo, il Comitato delle Regioni ha approvato all’unanimità il parere sulle norme di mercato e le misure di sostegno, con Roberto Ciambetti in veste di relatore generale. Questo passo rappresenta un passo importante verso una regolamentazione più efficace e condivisa, promuovendo la crescita sostenibile e la tutela del patrimonio vitivinicolo. La ricaduta di questa decisione potrebbe influenzare positivamente l’intero comparto, rafforzando la posizione dell’Europa nel panorama globale.

E' stato approvato all'unanimità dal Comitato europeo delle Regioni, riunito a Bruxelles in occasione della 167a sessione plenaria, il parere sulle norme di mercato e le misure di sostegno al settore vitivinicolo, di cui il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, in qualità di primo Vicepresidente della Commissione NAT è stato nominato relatore generale. Il parere interviene sulla proposta di modifica del regolamento all'esame della Commissione Europea (il "pacchetto vino" comprende i regolamenti (UE) n. 13082013, (UE) 20212115 e (UE) n. 2512014 che riguardano l'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, il regolamento sui piani strategici nazionali della politica agricola comune, il regolamento sulla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati).

