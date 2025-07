Eventi e anniversari da Heidi a Non essere cattivo di nuovo in sala nel futuro prossimo di Adler

Preparati a un viaggio nel passato e nel presente del cinema con Adler Entertainment, che annuncia un ricco programma di eventi e anniversari. Dalle emozionanti riedizioni di classici come Lo Squalo e Non essere cattivo, alle avventure di Heidi e alle chicche horror, questa proposta promette di sorprendere cinefili di ogni età. Un'occasione imperdibile per riscoprire i film che hanno segnato la nostra storia e vivere nuove emozioni in sala.

La società di distribuzione Adler Entertainment ha presentato a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione un listino novità con riedizioni in sala di classici amati come Lo Squalo e Non essere cattivo, insieme a un personaggio iconico come Heidi e una consueta attenzione verso l'horror e il cinema di genere.

