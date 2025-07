Wimbledon 2025 | Alexander Zverev si sfoga dopo la sconfitta il fratello Mischa replica alle sue parole sulla solitudine

Il mondo del tennis è scosso dall'emozionante sfogo di Alexander Zverev dopo la sua eliminazione precoce a Wimbledon 2025. Il numero 3 del ranking ATP ha condiviso la sua vulnerabilità, aprendo una finestra sulla sua battaglia interiore e sulla sensazione di solitudine che lo accompagna. La sua sincerità ha suscitato reazioni, tra cui quella del fratello Mischa, che ha risposto alle sue parole, dando vita a un dibattito sulla pressione e le sfide invisibili degli atleti.

Ha fatto il giro del web lo sfogo di Alexander Zverev dopo la sua sorprendente eliminazione al primo turno di Wimbledon 2025 per mano del francese Arthur Rinderknech. Il tennista tedesco, attualmente numero 3 del ranking ATP, ha lasciato tutti senza parole con una dichiarazione carica di fragilità emotiva: "Non mi sono mai sentito così vuoto. Mi sento solo. Devo risolvere dei problemi con me stesso. A volte, là fuori, mi sento davvero solo e non è una sensazione piacevole. Sto cercando di uscire da questo buco, ma faccio fatica". Parole inedite per Zverev, che ha attribuito la sua sconfitta a un problema mentale, più che tecnico, evidenziando la difficoltà psicologica di vivere il circuito tennistico ad alti livelli.

"È la prima volta nella mia vita che mi sento così vuoto Ho quella sensazione di dormire senza trovare la voglia di svegliarsi e andare a lavoro. Mi sento solo, ho perso la gioia. Ho bisogno di aiuto." Le parole di Alexander Zverev dopo la sconfitta a Wimbledon.

Dimenticatevi l'Alexander Zverev che rispondeva con sicurezza e finanche un po' di presunzione alle domande della stampa. Dopo aver perso all'esordio a Wimbledon da Arthur Rinderknech (29 anni, 72 Atp), il tedesco si è messo a nudo,

