Potere assoluto | trama cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Se sei pronto a scoprire un thriller avvincente e ricco di suspense, non perdere “Potere assoluto” in onda questa sera su Rete 4 alle 21.25. Diretto da Clint Eastwood e tratto dal romanzo di David Baldacci, il film ci porta nel mondo oscuro della politica, segreti e tradimenti. Un'ultima missione per Luther Whitney, un ladro professionista, che cambierà per sempre il suo destino. Ti aspetta un’ora di pura adrenalina!

. Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, va in onda in prima serata su Rete 4 alle 21.25 Potere assoluto, film del 1997 per la regia di Clint Eastwood e basato sul romanzo omonimo di David Baldacci. Trama. Il film racconta la storia di Luther Whitney, un professionista del furto prossimo al ritiro. Prima di abbandonare il mestiere, però, Luther si prefigge un ultimo grande colpo. Pronto a chiudere la carriera in bellezza, non potrà però prevedere che la padrona di casa abbia rinunciato all’ultimo momento a partire per il week-end insieme al marito; ma, soprattutto, non potrà prevedere che questa riceva in casa il suo amante, e che questo sia il Presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Potere assoluto: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

