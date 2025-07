Quanto dura durata il Palio di Siena del 3 luglio 2025 | orari e info

Il Palio di Siena del 3 luglio 2025, uno degli eventi più affascinanti e attesi dell’anno, si svolge nell’arco di alcune ore intense e coinvolgenti, tipicamente tra il pomeriggio e la sera. Nonostante le variazioni dovute alle condizioni meteo, l’atmosfera rimane sempre carica di emozioni uniche. Scopri gli orari ufficiali e tutte le info per vivere al meglio questa magica tradizione senese, che continua a incantare generazioni.

. Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 3 luglio 2025 in programma oggi dopo il rivio di ieri causa maltempo? Il Palio dura, nel suo complesso, quattro giorni: dalla mattina del 29 giugno al 2 luglio (o 3 come in questo caso) per il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano; dal 13 al 16 agosto per quello dedicato alla Madonna dell’Assunta. Nel corso dei quattro giorni viene assegnato un cavallo a ciascuna delle Contrade partecipanti (la Tratta), vengono effettuate 6 prove, tre la mattina alle 9 e tre la sera alle 19.45 (19. 🔗 Leggi su Tpi.it