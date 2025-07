Ecco come l’hanno ridotta Liliana Resinovich il fratello Sergio pronto a pubblicare le foto del corp

da allora, l'intera città e il Paese sono rimasti affascinati e sconvolti dalla vicenda, tra supposizioni e domande irrisolte. Ora, il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, si prepara a condividere nuove immagini che potrebbero svelare ulteriori dettagli su quel tragico giorno. La sua decisione accende nuovamente i riflettori su una storia che continua a mettere alla prova la nostra capacità di comprendere ciò che si nasconde dietro un silenzio inquietante.

Sono trascorsi ormai oltre tre anni da quando Liliana Resinovich è scomparsa da Trieste, lasciando dietro di sé un mistero ancora avvolto da troppi interrogativi. Era il 14 dicembre 2021 quando di lei si persero le tracce. Trentuno giorni dopo, il suo corpo senza vita venne ritrovato in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, avvolto in due sacchi neri e nascosto sotto alcune foglie. Da allora, l’intera città – e l’Italia intera – si interroga su cosa sia realmente accaduto a quella donna riservata e gentile, che apparentemente non aveva motivi per allontanarsi o togliersi la vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it