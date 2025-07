Traffico Lazio del 03-07-2025 ore 17 | 30

Sei bloccato nel traffico del Lazio? La situazione alle 17:30 di oggi, 3 luglio 2025, si presenta complessa con rallentamenti significativi sull'autostrada e strade principali. Tra incidenti e uscite congestionate, il flusso di veicoli è notevolmente rallentato. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come evitare ulteriori ingorghi. La redazione di Luceverde Lazio vi tiene informati, perché ogni minuto conta in queste momenti di traffico intenso.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione intenso il traffico sul tratto laziale dell'autosole con rallentamenti tra il bivio per la A24 Roma Teramo è uscita per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli traffico in coda per un incidente sulla via Pontina tra Spinaceto e l'uscita per il raccordo anulare rallentamenti per un incidente anche sulla via Cristoforo Colombo all'altezza di via di Mezzocammino in direzione Roma rallentamenti anche in direzione opposta per curiosi carreggiata chiusa per incidente sul Raccordo Anulare all'altezza della via Cassia in direzione Aurelia incidente avvenuto in galleria resta chiuso per lavori entrato della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore nelle due direzioni la riapertura è prevista per fine settembre deviazioni sulla provinciale 259 sono in programma lavori notturni sulla Roma Napoli a partire dalle 21 di questa sera e fino alle domattina resterà chiuso lo svincolo di Cassino in entrata per entrambe le direzioni sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto tra Torrenova e di raccordo In entrambe le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia tra le 22 e le 6 chiuso il tratto tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione Grosseto è tutto questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it