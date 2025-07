Metro C svelati i rendering delle nuove fermate | come saranno San Pietro Clodio e Chiesa Nuova

Scopri in anteprima i rendering delle quattro nuove fermate della Metro C a Roma: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini. Progettate per migliorare mobilità e comfort, queste stazioni rappresentano un passo avanti nella riqualificazione urbana della città. Gli scavi e i lavori partiranno nell’estate del 2026, segnando una svolta nel trasporto pubblico romano. Continua a leggere e immagina il futuro della mobilità capitolina.

Ecco come saranno le quattro nuove stazioni della Metro C di Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e ClodioMazzini. Gli scavi e i lavori cominceranno nell'estate del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: metro - saranno - pietro - clodio

Lavori sulla M2, ecco quali fermate della metro saranno chiuse per tutta l'estate - Se utilizzi la metropolitana M2, tieni presente che alcune fermate saranno chiuse per tutta l’estate a causa dei lavori di rinnovamento.

Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini. Sono le quattro nuove fermate della tratta T2 della Metro C. Come anticipato dal blog Odissea Quotidiana, la commissaria straordinaria Maria Lucia Conti ha approvato il progetto definitivo con l'ordinanza Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Metro C, al via progettazione esecutiva della tratta T2; Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 giugno; Metro C: partono i sondaggi archeologici, cantieri per Farnesina da fine anno.

Metro C, svelati i rendering delle nuove fermate: come saranno San Pietro, Clodio e Chiesa Nuova - Ecco come saranno le quattro nuove stazioni della Metro C di Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini ... Lo riporta fanpage.it

Metro C, via libera finale alla tratta Venezia-Clodio: contratto da 2 miliardi per WeBuild e Vianini - Completati tutti i passaggi necessari per l’avvio dei cantieri, che potranno trasformarsi in realtà tra dicembre 2025 e gennaio 2026 ... Riporta roma.repubblica.it