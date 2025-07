Chat dei ministri Ue la trasparenza è azzerata Kallas | Scambi informali L’esperto | Opacità alimenta sospetti

La trasparenza dei ministri UE è messa a dura prova: Kaja Kallas e altri leader comunicano in una chat segreta su Signal, sollevando sospetti sull’opacità delle decisioni. Con il rischio che scambi informali possano minare la fiducia pubblica, si apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla governance europea. La domanda è: quanto possiamo fidarci di queste conversazioni riservate?

Kaja Kallas e i ministri degli esteri Ue di spicco comunicano in una chat segreta su Signal. Potenzialmente, la piattaforma privata può svolgere un ruolo di coordinamento sui dossier più sensibili, ad esempio la guerra in Ucraina o in Medio Oriente. Il precedente è la trattativa via sms, tra von der Leyen il ceo di Pfizer Albert Bourla, sul prezzo dei vaccini durante la pandemia: messaggi avvolti nella nebbia. Come i contenuti del gruppo amministrato da Kaja Kallas: top secret. L’Interrogazione e la risposta reticente dell’Alta rappresentante – Dopo l’articolo del Fatto.it sull’opacità delle comunicazioni istituzionali in chat, a fine aprile l’europarlamentare Danilo Della Valle (M5s) ha depositato un’interrogazione per l’Alta rappresentante Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chat dei ministri Ue, la trasparenza è azzerata. Kallas: “Scambi informali”. L’esperto: “Opacità alimenta sospetti”

