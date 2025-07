Calciomercato Como grandissimo colpo per Fabregas | completamente fatta per quel giocatore!

Il calciomercato del Como si fa sempre più stellare: un colpo da top club per Fabregas e nuovi rinforzi di qualità che rafforzano il progetto ambizioso della squadra. Con Nicolas Kühn ormai ufficiale, i lombardi dimostrano di voler competere al massimo livello anche in Serie A. La rosa si arricchisce di talenti e determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante. E il meglio deve ancora arrivare.

Calciomercato Como: colpo Nicolas Kühn, Fabregas accoglie un altro rinforzo di qualità. La situazione attuale Il Calciomercato Como continua a sorprendere, confermando l’ambizione del club lariano di costruire una rosa all’altezza della seconda stagione in Serie A. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Roko Baturina e Jesus Rodriguez, e con Addai in arrivo dall’AZ Alkmaar, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, grandissimo colpo per Fabregas: completamente fatta per quel giocatore!

In questa notizia si parla di: calciomercato - como - colpo - fabregas

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Calciomercato Como, Fabregas sogna un nuovo colpo! Per l’attacco si lavora per portare in Italia Antony Vai su X

Como scatenato La squadra di Fabregas è pronta a chiudere il doppio colpo Morata-Thiaw: intesa di massima con il Milan, annunci la prossima settimana. Occhi su Ahanor del Genoa A cosa punterà il Como il prossimo anno? #Morata #Thiaw #Com Vai su Facebook

Como, un altro colpo per Fabregas: è fatta per Kuhn; Chi è Jayden Addai, un altro giovane colpo per il Como di Fabregas: caratteristiche, ruolo e prezzo; Como scatenato: Baturina, Jesus Rodriguez e il doppio colpo Morata-Thiaw. Fabregas sogna in grande.

Calciomercato Como, Fabregas sogna un nuovo colpo! Per l’attacco si lavora per portare in Italia Antony - Per l’attacco si lavora per portare in Italia Antony Il Como accelera sul mercato in vista del ritiro estivo, previsto per il 10 luglio, con l’obiett ... Scrive calcionews24.com

Calciomercato Como, clamoroso gesto di Fabregas per portare Morata. Spunta fuori quel retroscena - Spunta una telefonata tra l’allenatore e l’attaccante Il Calciomercato Como si preannuncia infuocato. Scrive calcionews24.com