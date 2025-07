Monopattini arriva la stretta | obbligo di targa e assicurazione | cosa dice il decreto Il web | Finalmente…

Arriva la tanto attesa stretta sui monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione sono ormai realtà confermate dal nuovo decreto del Ministero dei Trasporti. Dopo mesi di attesa, finalmente si delineano dettagli tecnici chiari su forma, emissione e posizionamento delle targhe. Una misura che mira a regolamentare il settore e garantire maggiore sicurezza sulle strade. Ma cosa cambia davvero? Scopriamo insieme le novità e come si stanno preparando gli utenti.

“Era ora.”: la sintesi dei tanti commenti giunti alla notizia della “stretta” in arrivo. Si avvicina la data in cui scatterà l’obbligo di targa per i monopattini elettrici: la loro adozione era una delle novità previste dal nuovo Codice della Strada, ma finora mancavano i dettagli tecnici per la loro richiesta. Un decreto del ministero dei Trasporti f a oggi chiarezza e definisce forma, emissione e posizione. Monopattini, cosa dice il decreto. Il nuovo decreto ministeriale chiarisce che si tratterà di contrassegno rettangolare, di 5 centimetri per 6, e adesivo, plastificato e non rimovibile. Questa ‘targa’ – differente da quelle dei motocicli – andrà posizionata (“con la massima attenzione” dal momento che non può essere spostata “senza evitare la sua distruzione”) sull’apposito spazio sul parafango posteriore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Monopattini, arriva la stretta: obbligo di targa e assicurazione: cosa dice il decreto. Il web: “Finalmente…”

