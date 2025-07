Ius schole Ronzulli Fi | non è all’ordine del giorno

In un clima politico sempre più acceso, la sinistra tenta di deviare l’attenzione con la discussione sullo ius scholae, un tema che al momento non è all’ordine del giorno. Tuttavia, il vero focus rimane il continuo avanzamento al Senato di una riforma cruciale: l’approvazione della modifica dell’articolo 102 della Costituzione, che segna un passo importante verso una giustizia più equa e imparziale. La vera partita si gioca ora, e le conseguenze saranno decisive.

Roma, 3 lug. (askanews) -“La sinistra cerca di usare l’arma di distrazione di massa dello ius scholae, che non è all’ordine del giorno, per nascondere la vera notizia: al Senato sta continuando inesorabilmente il percorso di avvicinamento verso una giustizia più giusta ed imparziale. L’approvazione da parte dell’aula della modifica dell’articolo 102 della Costituzione, che introduce la separazione delle carriere, rappresenta un nuovo, importante passo per un sistema giudiziario equo, trasparente e davvero al servizio dei cittadini”. Lo dichiara la vicepresidente Fi del Senato Licia Ronzulli. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

