Pinuccio debutta su La7 con Prove d’Inchiesta.

Pinuccio, volto noto di Striscia la Notizia, si prepara a conquistare il pubblico con il suo nuovo progetto: Prove d’Inchiesta su La7. Un viaggio satirico tra i piccoli paesi italiani, dove ogni comunità ha una storia da raccontare. Con il suo stile irriverente e pungente, Pinuccio porta le sue inchieste direttamente nei cuori delle realtà meno conosciute. È ...

Le inchieste di Pinuccio ci saranno anche nella prossima stagione TV ma a La7. L’inviato di Striscia la Notizia è tra le novità dei palinsesti 20252026 della rete; condurrà per la prima volta un programma tutto suo dal titolo Prove d’Inchiesta. La trasmissione sarà una sorta di viaggio satirico nei piccoli comuni italiani. E per piccoli si intende al di sotto dei mille abitanti. Da ogni piccolo comune cercherò di portare un’inchiesta a La7. È il mio primo programma, ci tengo molto, spero vada bene dichiara a DavideMaggio.it Alessio Giannone, noto come Pinuccio. Prove d’Inchiesta andrà in seconda serata a partire da ottobre (ancora da stabilire il giorno di messa in onda), con un ciclo di otto puntate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it