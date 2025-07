Stil Novo a Bergamo concerti per celebrare Sant’Anna

Immergetevi nell’atmosfera unica di Bergamo con la seconda edizione di Stil Novo – I concerti di Sant’Anna, un evento imperdibile che celebra le feste patronali attraverso due serate all’insegna della musica innovativa. Ideata da Alessandro Bottelli e con il supporto di don Angelo Domenghini, questa rassegna promette di portare freschezza e emozioni nella comunità locale. Prepariamoci a vivere momenti indimenticabili, perché la musica ha il potere di unire e rinvigorire il cuore della città.

Bergamo. Una rassegna all'insegna delle novità. Così si presenta la seconda edizione di Stil Novo – I concerti di Sant'Anna, un ciclo di due appuntamenti musicali che nasce in occasione delle feste patronali di una delle parrocchie più densamente popolate di Bergamo. La manifestazione, ideata e diretta da Alessandro Bottelli e realizzata grazie alla disponibilità del parroco, don Angelo Domenghini, sarà inaugurata venerdì 18 luglio (ore 20.45) dal recital di Alessio Corti, organista p luripremiato in Concorsi nazionali ed internazionali, vincitore nel 1993 del Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale CIEM di Ginevra, per la prima volta assegnato a un italiano.

