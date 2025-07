Siamo morti che camminano L' ultimo sfregio di Hamas sugli ostaggi

In un contesto di tensione e sofferenza, il recente filmato diffuso da Hamas mostra gli ostaggi Herkin e Kuperstein, vittime di un orrore senza fine. Le loro parole svelano un dolore profondo, una battaglia interiore tra speranza e disperazione. Questo orribile sfregio rappresenta l'ultimo capitolo di una crisi che scuote le coscienze di tutto il mondo, lasciando emergere domande sulla fragilità della pace e i diritti umani.

Il filmato, diffuso da Hamas ad aprile, mostra gli ostaggi Herkin e Kuperstein, di 35 e 23 anni, ancora in vita: "Stiamo morendo qui con il cuore che pulsa. Non ci sentiamo pi√Ļ esseri umani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - "Siamo morti che camminano". L'ultimo sfregio di Hamas sugli ostaggi

In questa notizia si parla di: ostaggi - hamas - siamo - morti

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: ‚ÄúPronti a 5 anni di tregua‚ÄĚ - Hamas ha annunciato la sua disponibilit√† a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a siglare una tregua di cinque anni in cambio della cessazione delle ostilit√†.

Autorit√† Palestinese a Hamas: ‚ÄúRilasciate subito gli ostaggi vivi e morti, uscite dai tunnel, ammettete il vostro crimine e poi per la vergogna sparate un colpo in testa ai vostri capi e a voi stessi‚ÄĚ https://www.israele.net/autorita-palestinese-a-hamas... Vai su Facebook

Video shock di due ostaggi israeliani: Siamo morti che camminano. Famiglie in pressing; Siamo morti che camminano. L'ultimo sfregio di Hamas sugli ostaggi; Famiglie pubblicano clip rapiti, 'siamo morti che camminano'.

Israele, le famiglie divulgano i video degli ostaggi. Uno di loro denuncia: ‚ÄúSiamo morti che camminano‚ÄĚ - Le famiglie di due ostaggi ancora prigionieri di Hamas a Gaza divulgano un flimato in cui uno di loro denuncia: "Siamo morti che camminano" ... dire.it scrive

Video shock di due ostaggi israeliani: "Siamo morti che camminano". Famiglie in pressing - I drammatici video degli ostaggi, diffusi a più riprese dall‚Äôinizio della guerra, rappresentano l‚Äôarma psicologica per antonomasia che Hamas sfrutta per tentare di allenta ... Secondo msn.com