Bufera su Alfonso Signorini per i 30 anni di Chi | Brindani e Parpiglia all’attacco

Una bufera si abbatte su Alfonso Signorini in occasione dei 30 anni di “Chi”: il direttore ha pubblicato un tributo celebrativo, ma l'omissione di alcuni nomi ha scatenato critiche e polemiche tra i giornalisti. La scelta di ringraziare alcuni collaboratori anziché tutti ha acceso un dibattito acceso sulla trasparenza e il valore della solidarietà nel mondo dell'informazione. Un episodio che mette in luce le tensioni nascoste nel cuore della redazione.

In occasione del trentennale della rivista "Chi", Alfonso Signorini, attuale direttore, ha pubblicato un articolo celebrativo nel quale ha ringraziato alcuni collaboratori, eludendo il nome di alcuni giornalisti che hanno espresso il loro dissenso.

