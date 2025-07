Calciomercato Milan per Liberali non c’è solo il Parma | spunta un altro club

Il futuro di Mattia Liberali, promettente talento del Milan classe 2007, è al centro di un vortice di voci di mercato. Dopo il Parma, un altro club entra nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni, alimentando l’incertezza e l’entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La finestra di calciomercato si anima: quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più sorprendenti.

Il futuro di Mattia Liberali, giovane promessa del Milan classe 2007, si fa sempre più incerto. Oltre al Parma spunta un altro club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Liberali non c’è solo il Parma: spunta un altro club

milan - liberali - parma

