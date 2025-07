Finlandia attacco con coltello in centro commerciale | diversi feriti Un arresto

Un episodio drammatico scuote Tampere, in Finlandia, dove un attacco con coltello nel cuore della città ha provocato diversi feriti e generato panico tra i passanti. Le autorità hanno prontamente arrestato un sospetto, tentando di mettere fine a una scena di violenza improvvisa. La comunità si stringe intorno alle vittime, chiedendosi cosa possa aver scatenato questa tragica vicenda e come garantire maggiore sicurezza.

(Adnkronos) – Attimi di terrore a Tampere, in Finlandia. Diverse persone sono state accoltellate nei pressi di un centro commerciale, riferiscono i media locali, precisando che una persona è stata arrestata. Tutto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Ratina. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

