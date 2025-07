Autostrada A1 | chiusa per cinque notti stazione di Impruneta

Attenzione agli automobilisti: l'autostrada A1 sarà chiusa per cinque notti presso la stazione di Impruneta. Questa chiusura temporanea, necessaria per i lavori di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano", potrebbe causare disagi e deviazioni. Informatevi sugli orari e percorsi alternativi per pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate aggiornati per evitare inconvenienti e viaggiare in tutta sicurezza.

Per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano"

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

