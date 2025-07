Temptation Island Estate 2025 location | dove è stato girato il docu-reality

Per la prima volta dopo 11 edizioni sulle incantevoli spiagge della Sardegna, Temptation Island (Estate 2025) sceglie una cornice tutta nuova. La location che fa da sfondo alle emozioni di questa stagione è il Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. Un cambiamento di scena che promette colpi di scena e atmosfere inedite, pronti a sorprendere i telespettatori. Inoltre, pare sia ...

, Is Morus Relais. Qual √® la location in cui √® stato girato Temptation Island (Estate 2025)? Dopo 11 edizioni passate sulle spiagge della Sardegna, il programma¬†passa alla terra ferma. Salutato l‚ÄôIs Morus Relais di Santa Margherita di Pula, il reality si trasferisce in¬†Calabria, al¬†Calalandrusa¬†Resort di Guardavalle Marina (in provincia di Catanzaro). Inoltre, pare sia stato anche ricostruito il famoso ‚Äėpinnetu‚Äė, mentre la¬†spiaggia¬†sar√† molto pi√Ļ ampia e¬†lunga, e per raggiungere i fal√≤ i concorrenti dovranno fare una passeggiata chilometrica sotto la ripresa¬†suggestiva di un¬†drone. 🔗 Leggi su Tpi.it