Via XX Settembre a Bergamo si trasforma in un'isola di calore, tra effetti del caldo soffocante e blackout che aumentano la dispersione di energia. La città , già alle prese con temperature insostenibili, deve affrontare sfide cruciali: come mantenere il comfort senza aggravare il sovraccarico elettrico? È il momento di trovare soluzioni sostenibili per contrastare il caldo e l’afa, per non compromettere il benessere di tutti.

Bergamo. In seguito al tremendo blackout che, nel tardo pomeriggio di martedì 1 luglio, ha colpito in particolar modo le zone centrali della città , l’attenzione verso la questione del sovraccarico elettrico è divenuta di centrale importanza. Da giorni ormai il caldo in città risulta insostenibile e l’utilizzo dell’aria condizionata è quasi indispensabile. Tuttavia, ci sarà bisogno di contrastare il caldo e l’afa in maniera sostenibile per non aggravare la già critica situazione energetica. Basta camminare per via XX settembre per notare come quasi la metà dei negozi tengano le porte aperte e, in contemporanea, l’aria condizionata accesa per l’intero arco della giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Via XX Settembre, gli effetti del caldo soffocante e del blackout si fanno sentire: condizionatori accesi e dispersione d’aria

