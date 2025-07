Zelensky | contiamo su Usasentirò Trump

Il mondo osserva con attenzione le parole di Zelensky, che sottolinea l'importanza del sostegno statunitense e delle risorse militari avanzate come i missili Patriot. La sua determinazione a rafforzare la resistenza ucraina passa anche attraverso il dialogo con leader globali come Trump e il potenziamento della produzione locale. In un contesto così complesso, ogni alleato e ogni risorsa sono cruciali per definire il futuro dell’Ucraina e della sicurezza europea.

17.18 "Contiamo sul continuo sostegno degli Usa, perché ha certi mezzi che l'Europa non ha, come i missili Patriot". Così il presidente ucraino Zelensky, in un punto stampa ad Aarhus,in Danimarca,con la premier danese e i vertici Ue. "Presto, in questi giorni, avrò un colloquio con Donald Trump a proposito", ha poi annunciato. E ha precisato di contare anche sulla "produzione locale in Ucraina. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti per questo". La telefonata fra Trump e Putin? "Non sicuro che abbiano molte idee comuni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

