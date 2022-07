Il caldo e la siccità fermano lo sci estivo sul Cervino: “Temperature alte e piogge a quota 4mila, per ora impossibile tenere aperto” (Di martedì 26 luglio 2022) Il caldo ferma lo sci estivo sul Cervino, almeno temporaneamente. “Le scarse precipitazioni nevose sul comprensorio sciistico estivo di Zermatt-Cervinia nell’inverno 2021/2022, in combinazione con le alte Temperature attuali e le piogge oltre i 4.000 metri di quota, rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione”, fa sapere la Cervino spa. Si sono infatti fermati gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero: “I forti movimenti del ghiacciaio hanno un impatto sull’attività dei crepacci”, spiegano gli impiantisti di Zermatt. E lo sci estivo era già stato sospeso il 20 luglio scorso al ghiacciaio dello Stelvio. “Le problematiche relative alla carenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Ilferma lo scisul, almeno temporaneamente. “Le scarse precipitazioni nevose sul comprensorio sciisticodi Zermatt-Cervinia nell’inverno 2021/2022, in combinazione con leattuali e leoltre i 4.000 metri di, rendono temporaneamentela prosecuzione”, fa sapere laspa. Si sono infatti fermati gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero: “I forti movimenti del ghiacciaio hanno un impatto sull’attività dei crepacci”, spiegano gli impiantisti di Zermatt. E lo sciera già stato sospeso il 20 luglio scorso al ghiacciaio dello Stelvio. “Le problematiche relative alla carenza ...

