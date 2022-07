Addio a Leonardo Zanon, il piccolo calciatore di 9 anni stroncato da una malattia (Di martedì 26 luglio 2022) Aveva solo 9 anni ma la malattia che lo ha colpito è stata più forte di lui. Leonardo Zanon si è spento nelle scorse ore gettando nello sconforto la famiglia e un’intera comunità del Vicentino. A darne notizia è stata la squadra di calcio dove militava, l’USD Malo 1908, con la quale aveva giocato le ultime partite nel febbraio scorso. Poi lo stop forzato dovuto all’aggravarsi delle sue condizioni. Leggi anche: Ragazza 17enne morta per un trapianto al midollo: ”Errori e negligenze dei medici del Bambino Gesù” Il post dell’USD Malo per Leonardo Si legge in un post apparso domenica scorsa sulla pagina Facebook della società: «Ciao Leonardo. Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Leonardo è salito in cielo. La società nerostellata esprime tutta la vicinanza alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Aveva solo 9ma lache lo ha colpito è stata più forte di lui.si è spento nelle scorse ore gettando nello sconforto la famiglia e un’intera comunità del Vicentino. A darne notizia è stata la squadra di calcio dove militava, l’USD Malo 1908, con la quale aveva giocato le ultime partite nel febbraio scorso. Poi lo stop forzato dovuto all’aggravarsi delle sue condizioni. Leggi anche: Ragazza 17enne morta per un trapianto al midollo: ”Errori e negligenze dei medici del Bambino Gesù” Il post dell’USD Malo perSi legge in un post apparso domenica scorsa sulla pagina Facebook della società: «Ciao. Una notizia che non avremmo mai voluto dare.è salito in cielo. La società nerostellata esprime tutta la vicinanza alla ...

CorriereCitta : Addio a Leonardo Zanon, il piccolo calciatore di 9 anni stroncato da una malattia - persemprecalcio : ??Leonardo #Bonucci ha lasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha stuzzicato #De Ligt per il… - newsjlive : ?? Leonardo #Bonucci a ‘La Gazzetta dello Sport’: “L’addio di #DeLigt mi ha sorpreso? No, perché alcune sue dichiara… - mariali94316534 : RT @cronaca_di_ieri: 05/07/22 GENOVA (GE) - Addio al dottor Alberto Naso, morto improvvisamente a 68 anni, era da poco andato in pensione… -