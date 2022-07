26 luglio 1996: la scomparsa di Heriberto Herrera (VIDEO) (Di martedì 26 luglio 2022) Heriberto Herrera: l’allenatore della Juventus 1966-1967 Il 26 luglio del 1996 ci lascia Heriberto Herrera, l’allenatore che ha vinto con la Juventus uno scudetto. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 26 luglio 2022): l’allenatore della Juventus 1966-1967 Il 26delci lascia, l’allenatore che ha vinto con la Juventus uno scudetto. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

lucrezia_madama : RT @andrea_sorato: 1996- 24 luglio - 2022 #VadimPapura avrebbe compiuto 26 anni se la sua vita non fosse stata spezzata dai gangster #ucron… - andrea_sorato : 1996- 24 luglio - 2022 #VadimPapura avrebbe compiuto 26 anni se la sua vita non fosse stata spezzata dai gangster… - Massimo__1996 : @IlMarziano8xI Che pazzo che sei marzi, amichevoli di luglio stai sclerando calma ???????? - eliborte : Aliki Vougiouklaki († 23 luglio, 1996) Riposa in pace, bella. - BeppeGandolfo : 23 LUGLIO 1996 – Fa scalpore a Biella l’inchiesta sui provini a luci rosse -