Speranza e Articolo 1 nel 'listone' di Letta: sì al progetto unitario (Di lunedì 25 luglio 2022) Articolo Uno sarà parte del listone unico su cui il segretario del Pd Enrico Letta sta lavorando in vista delle elezioni di settembre. E così a distanza di qualche anno una delle (purtroppo per loro) ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022)Uno sarà parte delunico su cui il segretario del Pd Enricosta lavorando in vista delle elezioni di settembre. E così a distanza di qualche anno una delle (purtroppo per loro) ...

ChateauDeath : RT @byoblu: 'Assassino, vattene': il ministro della Salute è stato contestato da un gruppo di cittadini durante la festa nazionale di Artic… - LuigiF97101292 : RT @bababukfree: @giulianol @carutig @robersperanza @articoloUnoMDP ??no no è di Articolo uno , il partito di Speranza, dubito sia sarcasmo. - OigresAilgaM : FACEBOOK: UN ARTICOLO CON LETTA E SPERANZA IN FOTO COMMENTO MIO: DUE DA GHIGLIOTTINA TEMPO 5 MINUTI E SCATTA IL BLO… - radiosei : Acerbi, Lotito abbassa il prezzo: speranza Inzaghi - pisu_laura : RT @RobertoGori13: Alleanze con chi “ha dato la fiducia al Governo Draghi“ da Carlo Calenda a Roberto Speranza Articolo 1, Luigi Di Maio, M… -