Osimhen senza dubbi: “Il Napoli è ancora forte! Loro sono i nostri leader. Mercato? Ho parlato con De Laurentiis” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giovane centravanti del Napoli Victor Osimhen è stato per lungo tempo al centro di voci di Mercato ed accostato a cifre esorbitanti sopra i 100 milioni di euro. Questo, infatti, era stato il cartellino fissato da De Laurentiis per poter discutere una sua partenza. Direttamente dal ritiro di Castel di Sangro, Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato delle sue ambizioni con questo nuovo Napoli e del suo rapporto con la città. Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal giocatore del Napoli al quotidiano: “Ho vissuto momenti difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui e per cui gioco per la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giovane centravanti delVictorè stato per lungo tempo al centro di voci died accostato a cifre esorbitanti sopra i 100 milioni di euro. Questo, infatti, era stato il cartellino fissato da Deper poter discutere una sua partenza. Direttamente dal ritiro di Castel di Sangro, Victorha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui hadelle sue ambizioni con questo nuovoe del suo rapporto con la città. Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal giocatore delal quotidiano: “Ho vissuto momenti difficili, anche privati, ma ilmi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cuiqui e per cui gioco per la ...

