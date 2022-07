Hellas Verona, proseguono i contatti con il Marsiglia per Lazovic (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Hellas Verona e il Marsiglia al lavoro per lo scambio che porterebbe Strootman in gialloblu e Lazovic in Francia Procedono in queste ore le trattative tra Olympique Marsiglia ed Hellas Verona per Darko Lazovic e Kevin Strootman. Secondo quanto riportato da TMW, i colloqui sono continui e l’idea di tutti i giocatori e società coinvolte è trovare quanto prima la squadra per arrivare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) L’e ilal lavoro per lo scambio che porterebbe Strootman in gialloblu ein Francia Procedono in queste ore le trattative tra Olympiqueedper Darkoe Kevin Strootman. Secondo quanto riportato da TMW, i colloqui sono continui e l’idea di tutti i giocatori e società coinvolte è trovare quanto prima la squadra per arrivare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @HellasVeronaFC, definita la trattativa per #Lazovic: inserito anche #Strootman nella trattativa - BondolaSmarsa : NAPOLI in chiusura su SIMEONE e BARÁK. Improbabile la cessione di FARAONI? Guardiamo com'è andata per CAPRARI e LAZ… - Smarso : NAPOLI in chiusura su SIMEONE e BARÁK. Improbabile la cessione di FARAONI? Guardiamo com'è andata per CAPRARI e LAZ… - STnews365 : Hellas Verona-Marsiglia: scambio in dirittura d'arrivo. Le trattative sono in fase avanzata, c'è fiducia tra le par… - Finoall17964701 : @GinoSud1 @vice1897 @Caris1897 Milan curva sud....inter curva nord....lazio ultras lazio....roma roma....verona hel… -