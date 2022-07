“Elon Musk ha avuto un flirt con la moglie del fondatore di Google, che era anche un suo caro amico”: matrimonio finito e ‘guerra aperta’ (Di lunedì 25 luglio 2022) Mentre Elon Musk naviga placido nel Mediterraneo sul mega yacht Zeus, esplode un’indiscrezione di quelle destinate a diventare una delle più calde dell’estate: secondo il Wall Street Journal, dunque una fonte decisamente attendibile, il fondatore di Tesla ne avrebbe combinata un’altra delle sue, imbastendo lo scorso autunno un flirt con Nicole Shanahan. Se al grande pubblico il nome dell’avvocatessa 37enne, imprenditrice ed esperta di brevetti, non dice molto, a stuzzicare il gossip globale è il legame con il marito di lei. O meglio, ex. La donna era infatti sposata con Sergey Brin, uno dei co-fondatori di Google, il quale dopo aver scoperto il tradimento ha troncato in un colpo solo il matrimonio e pure l’amicizia decennale con Musk. Il triangolo sentimentale no, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Mentrenaviga placido nel Mediterraneo sul mega yacht Zeus, esplode un’indiscrezione di quelle destinate a diventare una delle più calde dell’estate: secondo il Wall Street Journal, dunque una fonte decisamente attendibile, ildi Tesla ne avrebbe combinata un’altra delle sue, imbastendo lo scorso autunno uncon Nicole Shanahan. Se al grande pubblico il nome dell’avvocatessa 37enne, imprenditrice ed esperta di brevetti, non dice molto, a stuzzicare il gossip globale è il legame con il marito di lei. O meglio, ex. La donna era infatti sposata con Sergey Brin, uno dei co-fondatori di, il quale dopo aver scoperto il tradimento ha troncato in un colpo solo ile pure l’amicizia decennale con. Il triangolo sentimentale no, ...

