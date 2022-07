Due mesi al voto, ma il Parlamento non è pronto: corsa contro il tempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Il progetto di modifica - approvato nel modo che si è detto - viene così pubblicato in Gazzetta ufficiale . Entro tre mesi da tale atto, 500mila elettori o cinque consigli regionali o un quinto dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Il progetto di modifica - approvato nel modo che si è detto - viene così pubblicato in Gazzetta ufficiale . Entro treda tale atto, 500mila elettori o cinque consigli regionali o un quinto dei ...

lorepregliasco : Dopo virologi e generali, stanno per cominciare i due mesi in cui saranno tutti sondaggisti ?? - martaottaviani : Quattro anni senza #Marchionne e due mesi alle #elezioni più pericolose e di basso livello della Storia repubblican… - fattoquotidiano : Al centro del procedimento ci sono due incarichi che non si sarebbero potuti assegnare per mancanza di requisiti… - marco4pres : RT @VujaBoskov: #serieA comincia a giocare partite anche se #calciomercato non ancora finito, invece #parlamento italiano preferisce fare d… - sapphirusblu : @RiccardoPirrone Le elezioni non si vincono a colpi di false promesse lanciate in due mesi scarsi di campagna elett… -