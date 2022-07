Amici, vi ricordate Sergio Sylvestre? Meritava una fine migliore (Di lunedì 25 luglio 2022) Impossibile dimenticarsi di Sergio Sylvestre, il vincitore di Amici dell’edizione del 2016, ma che fine ha fatto oggi? Dopo un brutto periodo ecco cosa sta facendo adesso. Negli anni ci sono stati tanti talenti che sono passati per il famoso talent di Canale 5 condotto da Maria de Filippi, Amici, ma tra questi ce né uno in particolare che ha fatto subito breccia nel cuore dei telespettatori e ne tempo ci è rimasto saldamente ancorato, Sergio Sylvestre. Il suo percorso ad Amici è stato apprezzato sia da critica sia da pubblico, il suo particolare timbro vocale è unico tanto che ogni sua performance diventata un vero e proprio spettacolo incredibile, non per niente proprio Sergio si è aggiudicato la vittoria ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 luglio 2022) Impossibile dimenticarsi di, il vincitore didell’edizione del 2016, ma cheha fatto oggi? Dopo un brutto periodo ecco cosa sta facendo adesso. Negli anni ci sono stati tanti talenti che sono passati per il famoso talent di Canale 5 condotto da Maria de Filippi,, ma tra questi ce né uno in particolare che ha fatto subito breccia nel cuore dei telespettatori e ne tempo ci è rimasto saldamente ancorato,. Il suo percorso adè stato apprezzato sia da critica sia da pubblico, il suo particolare timbro vocale è unico tanto che ogni sua performance diventata un vero e proprio spettacolo incredibile, non per niente propriosi è aggiudicato la vittoria ...

carolinaricciar : Sono amici ??e questo per un # comune ci deve bastare. Poi ricordate che solo le cose che non si fanno non si sanno ??#jeru - PMaria78 : RT @Alessia273: Vi ricordate quando Barù voleva aiutare Jessica in bagno? Perché tutti gli 'amici' lo fanno ??????? #jeru - gattanera130 : RT @Alessia273: Vi ricordate quando Barù voleva aiutare Jessica in bagno? Perché tutti gli 'amici' lo fanno ??????? #jeru - anna_anna26 : RT @Alessia273: Vi ricordate quando Barù voleva aiutare Jessica in bagno? Perché tutti gli 'amici' lo fanno ??????? #jeru - carla_radaelli : RT @Alessia273: Vi ricordate quando Barù voleva aiutare Jessica in bagno? Perché tutti gli 'amici' lo fanno ??????? #jeru -