VIDEO - Insulti e offese a De Laurentiis da parte di alcuni tifosi del Napoli: la sua reazione (Di domenica 24 luglio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato pesantemente insultato da parte di due tifosi. Il massimo dirigente partenopeo non ha voluto dare peso alle offese verso i suoi riguardi.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 24 luglio 2022) Il presidente del, Aurelio De, è stato pesantemente insultato dadi due. Il massimo dirigentenopeo non ha voluto dare peso alleverso i suoi riguardi....

riva_simone91 : HA FATTO BENE! A meno che non sei amico intimo di una persona,non si tocca la gente,poi sulla pancia! Sto coglione!… - botru_ : So che riceverò insulti per aver postato sul mio profilo di fovtnite un video della discoteca ma voglio che tutti i… - xelagrillo : @Saretta_Gas87 E ci credo. Io penso che alcune lo facciano apposta. Sai quante interazioni avrà generato? È succes… - pierpaolopenza : @AnBa__9 Sono quattro frustrati Anna, maleducati e senza scuse... Giustificare quel video degli insulti al Presiden… - harblvd : in italia i cori saranno insulti -