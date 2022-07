Tour de France 2022, Vingegaard: “E’ incredibile, ora voglio di più” (Di domenica 24 luglio 2022) “È semplicemente incredibile, ho finalmente vinto il Tour”. Questa tutta l’emozione del vincitore del Tour de France 2022 Jonas Vingegaard al termine dell’ultima tappa. “Niente può più andare storto. Sono seduto con mia figlia. È la più grande gara ciclistica dell’anno e l’ho vinta – aggiunge il danese -. Nessuno può portarmelo via. Ho sempre avuto la sensazione di poter almeno lottare per la vittoria, ma alla fine, Hautacam è il luogo in cui pensavo di vincere a meno che qualcosa non andasse storto. Tanti danesi sono arrivati ??qui per vedermi correre con la maglia gialla. Lo apprezzo così tanto. Stanno tifando per me da tre settimane. Andrò in Olanda a festeggiare. Mercoledì sarò a Copenaghen, giovedì nella città in cui vivo e venerdì sarò sul divano. Ovviamente sono felice della ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) “È semplicemente, ho finalmente vinto il”. Questa tutta l’emozione del vincitore deldeJonasal termine dell’ultima tappa. “Niente può più andare storto. Sono seduto con mia figlia. È la più grande gara ciclistica dell’anno e l’ho vinta – aggiunge il danese -. Nessuno può portarmelo via. Ho sempre avuto la sensazione di poter almeno lottare per la vittoria, ma alla fine, Hautacam è il luogo in cui pensavo di vincere a meno che qualcosa non andasse storto. Tanti danesi sono arrivati ??qui per vedermi correre con la maglia gialla. Lo apprezzo così tanto. Stanno tifando per me da tre settimane. Andrò in Olanda a festeggiare. Mercoledì sarò a Copenaghen, giovedì nella città in cui vivo e venerdì sarò sul divano. Ovviamente sono felice della ...

