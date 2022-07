Il caldo continua, ma arrivano i temporali (Di domenica 24 luglio 2022) Provati dal caldo di questa estate non rimane che affidarci al bollettino meteo del Centro Meteorologico Lombardo, le previsioni sono di Tommaso Grieco ANALISI SINOTTICA L’Anticiclone sub-tropicale continua ad avvolgere gran parte del Mediterraneo, mentre infiltrazioni d’aria più fresca legate a strutture depressionarie sull’Europa nord-occidentale incominciano ad arrecare fenomeni di instabilità a ridosso dei rilievi e vicine aree di pianura. Il campo termico si manterrà decisamente oltre la media stagionale. Domenica 24 luglio 2022 Tempo Previsto: Tempo stabile e prevalentemente assolato, seppur con velature di passaggio. Nel pomeriggio attività cumuliforme a ridosso dei rilievi, con isolati temporali non esclusi tra Orobie e Val Camonica. Qualche breve temporalesco non escluso sui monti più meridionali dell’Oltrepò ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) Provati daldi questa estate non rimane che affidarci al bollettino meteo del Centro Meteorologico Lombardo, le previsioni sono di Tommaso Grieco ANALISI SINOTTICA L’Anticiclone sub-tropicalead avvolgere gran parte del Mediterraneo, mentre infiltrazioni d’aria più fresca legate a strutture depressionarie sull’Europa nord-occidentale incominciano ad arrecare fenomeni di instabilità a ridosso dei rilievi e vicine aree di pianura. Il campo termico si manterrà decisamente oltre la media stagionale. Domenica 24 luglio 2022 Tempo Previsto: Tempo stabile e prevalentemente assolato, seppur con velature di passaggio. Nel pomeriggio attività cumuliforme a ridosso dei rilievi, con isolatinon esclusi tra Orobie e Val Camonica. Qualche breve temporalesco non escluso sui monti più meridionali dell’Oltrepò ...

