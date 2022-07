(Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha respinto gli assalti delle truppe russe in due direzioni nella regione di Donetsk. Lo ha riferito lodelle forze armate ucraine nel suo aggiornamento del mattino, precisando che "nella direzione di, il nemico ha effettuato bombardamenti da carri armati e artiglieria a Verkhnyokamyanskyi, Starodubivka, Piskunivka, Siversk, Bilogorivka, Hryhorivka, Spirny e Viimka. "I difensori ucraini hanno respinto con successo gli assalti in direzione di Verkhnokamyanskyi e Siversk. In direzione di, gli occupanti hanno colpito i distretti di Yakovlivka, Soledar,, Pokrovsky,sky e Novoluhansky con l'artiglieria. Nei pressi di quest'ultimo sono stati effettuati ancheaerei. Il ...

GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - aldotorchiaro : #Draghi parla di interferenza russa nella politica italiana. Cita un solo capo di Stato straniero, Zelensky. Colloc… - sandrogozi : Il #16luglio 1990 veniva approvata la Dichiarazione della sovranità statale dell'#Ucraina, diventando uno stato sov… - TV7Benevento : Ucraina: stato maggiore, 'respinti attacchi a Kramatorsk e Bakhmut' - - CaissaVonnkina : @Giobegood L'Ucraina si difende dagli occupanti russi da 8 anni. sei stato in coma per tutto questo tempo? -

L'Unione Africana si "felicita" per l'accordo siglato fra Russia eper sbloccare le esportazioni di grano, uno "sviluppo benvenuto" per il continente che si ...scorso in Russia del capo di...Guerra, salgono a 4 i morti Usa inSarebbero così 4 gli americani morti combattendo in. Stephen Zabielski, 52 anni, èucciso a maggio dopo aver calpestato una mina a ...Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha respinto gli assalti delle truppe russe in due direzioni nella regione di Donetsk. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il sito di informazione ucraino Unian ha riferito di esplosioni nella città di Odessa. Secondo il deputato Oleksiy Goncharenko un incendio sarebbe scoppiato nel porto della ...