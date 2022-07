Correa: «Non abbiamo fatto la miglior partita, però è il momento per allenarci e farci trovare pronti» (Di sabato 23 luglio 2022) . Le parole del calciatore nerazzurro Al termine dell’amichevole persa contro il Lens, Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di beIN Sports. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter: «Sicuramente non abbiamo fatto la miglior partita, però questo è il momento per allenarci e farci trovare pronti. abbiamo ancora tempo per migliorare. L’Inter è un club molto importante, abbiamo una responsabilità enorme che è vincere anche quest’anno. Andiamo passo a passo per il nostro cammino e adesso usiamo il tempo per migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) . Le parole del calciatore nerazzurro Al termine dell’amichevole persa contro il Lens, Joaquinha parlato ai microfoni di beIN Sports. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter: «Sicuramente nonlaquesto è ilperancora tempo perare. L’Inter è un club molto importante,una responsabilità enorme che è vincere anche quest’anno. Andiamo passo a passo per il nostro cammino e adesso usiamo il tempo perare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

