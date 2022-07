Amichevoli 2022, netto ko per il Valencia di Gattuso: cede 5-2 allo Stoccarda (Di sabato 23 luglio 2022) Arriva la prima sconfitta di questo precampionato per il Valencia di Rino Gattuso, che a Stoccarda cede con un netto 5-2 ai padroni di casa. Agli iberici non è bastata una doppietta di Marcos André, contro le cinque reti messe a segno dalla formazione tedesca con Tomas, autore di una doppietta, Silas, Perea e Churlinov. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Arriva la prima sconfitta di questo precampionato per ildi Rino, che acon un5-2 ai padroni di casa. Agli iberici non è bastata una doppietta di Marcos André, contro le cinque reti messe a segno dalla formazione tedesca con Tomas, autore di una doppietta, Silas, Perea e Churlinov. SportFace.

