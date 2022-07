Un posto al sole, spoiler dal copione: Raffaele disperato per Viola ed Eugenio (Di venerdì 22 luglio 2022) Problemi in arrivo nella storyline che riguarda la coppia di coniugi Eugenio e Viola di Un posto al sole. Stando ad un piccolo spoiler trapelato su Instagram, e che mostra un pezzo del copione della soap opera partenopea, si evince che le nuove puntate saranno intrise di crisi e disperazione. A causa di quanto accaduto di recente, con il coinvolgimento di Raffaele nelle questioni della camorra, il magistrato Nicotera e sua moglie finiranno per innalzare un enorme muro tra loro. Raffaele si sentirà in parte responsabile di questa crisi e cercherà di aiutare la coppia a riappacificarsi. Per farlo, però, Giordano senior chiederà aiuto al figlio Diego! Viola e Eugenio sempre più distanti nelle nuove puntate di Un ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 22 luglio 2022) Problemi in arrivo nella storyline che riguarda la coppia di coniugidi Unal. Stando ad un piccolotrapelato su Instagram, e che mostra un pezzo deldella soap opera partenopea, si evince che le nuove puntate saranno intrise di crisi e disperazione. A causa di quanto accaduto di recente, con il coinvolgimento dinelle questioni della camorra, il magistrato Nicotera e sua moglie finiranno per innalzare un enorme muro tra loro.si sentirà in parte responsabile di questa crisi e cercherà di aiutare la coppia a riappacificarsi. Per farlo, però, Giordano senior chiederà aiuto al figlio Diego!sempre più distanti nelle nuove puntate di Un ...

annaviz1 : @ItalyMFA @luigidimaio @InterportoNola Non vedo l'ora di vederti andare in giro a chiedere un posto al sole. Chissà… - Beatric31517150 : RT @adelestancati: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole S… - ElisabethWolf84 : RT @addicted_to_em: Ho fatto un sogno e ho visto un posto in cui milioni di persone danno vita ad un altro sole #ErmalMeta - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole: Chiara sparisce, ma Franco l'ha vista e non l'ha detto a - infoitcultura : Anticipazioni un posto al sole: puntate 25-29 luglio 2022 -