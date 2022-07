Governo Draghi | tempo 2 settimane anche meno e fra Pd e M5s sarà tutto dimenticato

ivanscalfarotto : Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mett… - ShooterHatesYou : Ogni cosa che mi viene da scrivere su quello che è accaduto al governo #Draghi mi trovo a cancellarlo. A tratti pr… - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - paolabardelle : RT @HSkelsen: Il tentativo di disimpegno morale di Salvini, Berlusconi e Giuseppe Conte rispetto alla caduta del governo Draghi è raccapric… - LuigiIvanV : RT @mattonistajr: Arrivo in ufficio e trovo reazioni apocalittiche alla caduta di Draghi. Mi spiegate cosa ha fatto di così rilevante quest… -

Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, e' netto in una intervista al Corriere sui rapporti del Pd con i 5 Stelle dopo la fine del. Ora lo sguado e' fisso alle prossime ...Crisi di, dimissionie elezioni al 25 settembre: da giovedì 21 il Pd del Lazio è nel pallone: come garantire che il campo largo con Pd e 5 Stelle uniti alla Regione Lazio possa tenere senza ...Nola (Napoli), 22 lug. (askanews) - 'L'agenda Draghi stava risollevando il Paese, non può cadere nella polvere, noi la raccoglieremo, ora serve ...Il provvedimento lunedì in aula alla Camera ma senza articolo 10: condizione necessaria per rispettare le scadenze del PNRR ...