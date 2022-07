Di Maio: un'area di unità nazionale contro Conte, Salvini, destra (Di venerdì 22 luglio 2022) "L'agenda Draghi stava risollevando il Paese, non può cadere nella polvere, noi la raccoglieremo, ora serve un grande raggruppamento di unità nazionale, il più inclusivo possibile che porti avanti con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) "L'agenda Draghi stava risollevando il Paese, non può cadere nella polvere, noi la raccoglieremo, ora serve un grande raggruppamento di, il più inclusivo possibile che porti avanti con ...

VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #Elezioni, le parole del ministro degli Esteri #DiMaio: 'Quello che si va definendo a livello nazionale è sicuramente un'are… - GrenaPaolo : @Adnkronos L'unica certezza, è che in quest'area Di Maio tornerà ad essere 'bullizzato' come ex 5s: ormai la sua utilità si è esaurita. - federico_bosco : Leggo cose del tipo “Franceschini e Di Maio guardano alle prossime elezioni e puntano a sfruttare al massimo il fat… - crlggg : RT @HuffPostItalia: Un'area di unità nazionale contro Conte e Salvini. Di Maio sulla scia di Franceschini - telodogratis : Di Maio parla di “area di unità nazionale” da opporre a Conte e Salvini -