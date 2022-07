Stefano Cucchi, i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco condannati per falso in appello bis (Di giovedì 21 luglio 2022) Due condanne per falso nel processo di appello bis nell’indagine sul pestaggio di Stefano Cucchi. I giudici di secondo grado di Roma hanno inflitto 3 anni e 6 mesi al maresciallo dei carabinieri Roberto Mandolini e 2 anni e 4 mesi al militare dell’Arma, Francesco Tedesco. Una sentenza che arriva a poche ore dalla prescrizione che scatta alla mezzanotte di oggi, 21 luglio. I difensori potrebbero, ora, ricorrere in Cassazione. Se i giudici ammetteranno l’impugnazione scatterà la prescrizione ma in caso di mancata ammissione del ricorso gli effetti della prescrizione saranno nulli. “Giustizia è fatta fino in fondo – ha commentato Ilaria Cucchi – ci abbiamo dedicato tanti anni della nostra vita. Oggi è una giornata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Due condanne pernel processo dibis nell’indagine sul pestaggio di. I giudici di secondo grado di Roma hanno inflitto 3 anni e 6 mesi al maresciallo deie 2 anni e 4 mesi al militare dell’Arma,. Una sentenza che arriva a poche ore dalla prescrizione che scatta alla mezzanotte di oggi, 21 luglio. I difensori potrebbero, ora, ricorrere in Cassazione. Se i giudici ammetteranno l’impugnazione scatterà la prescrizione ma in caso di mancata ammissione del ricorso gli effetti della prescrizione saranno nulli. “Giustizia è fatta fino in fondo – ha commentato Ilaria– ci abbiamo dedicato tanti anni della nostra vita. Oggi è una giornata ...

