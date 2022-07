Scienza | un rivestimento antimuffa low-cost messo a punto da Enea di Portici e Unisa

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nuovoa bassoo da applicare direttamente su frutta e verdura per mantenerne inalterate qualita’ e proprieta’ nutrizionali fino a dieci giorni. E’ quanto hauna ricerca condotta da, insieme all’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Ingegneria Industriale), e pubblicata sulla rivista Nanomaterials. Si tratta di uno speciale film protettivo trasparente, commestibile, inodore e insapore, fatto di nanocompositi naturali a base di pectina, estratta dalla buccia di mela, e di olio di semi di pompelmo, dalle proprieta’ antimicrobiche, che viene incapsulato in nanotubi di silicato di alluminio. Per testare il bioalimentare, il gruppo di ricerca ha scelto un frutto particolarmente deperibile, come la ...

