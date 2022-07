Mike: Il trailer della miniserie Hulu con Trevante Rhodes nei panni di Mike Tyson (Di giovedì 21 luglio 2022) Il trailer della nuova miniserie Hulu, intitolata semplicemente Mike , vede Trevante Rhodes nei panni di Mike Tyson, una delle più celebri leggende della storia del pugilato. Hulu ha presentato il nuovo trailer di Mike, una miniserie con Trevante Rhodes ("Moonlight") nei panni di Mike Tyson che intende esplorare gli alti e i bassi della carriera e della vita dell'iconico e polarizzante pugile campione dei pesi massimi. La serie, composta da otto puntate ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilnuova, intitolata semplicemente, vedeneidi, una delle più celebri leggendestoria del pugilato.ha presentato il nuovodi, unacon("Moonlight") neidiche intende esplorare gli alti e i bassicarriera evita dell'iconico e polarizzante pugile campione dei pesi massimi. La serie, composta da otto puntate ...

Il_Nerdastro : Semplicemente, #Mike. #TrevanteRhodes è #MikeTyson, nel nuovo Trailer della Miniserie Hulu in arrivo questo 25 Agos… - badtasteit : #Mike: trailer e poster per la serie tv HULU su #MikeTyson - glooit : Mike: il trailer ufficiale della serie (non autorizzata) su Mike Tyson leggi su Gloo - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: DOTA: Dragon's Blood 3: trailer della serie anime Netflix tratta dal noto videogioco | Lega Nerd: Stranger Things: Noah Sc… - StigmabaseF : DOTA: Dragon's Blood 3: trailer della serie anime Netflix tratta dal noto videogioco | Lega Nerd: Stranger Things:… -