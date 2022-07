Incidente per Lacazette: aggredito da uno sciame di vespe in ritiro (Di giovedì 21 luglio 2022) Brutta avventura per Lacazette: aggredito da un intero sciame di vespe ha subito dieci punture prima di venire messo ko Non un bel modo di iniziare la sua nuova avventura al Lione per Alexandre Lacazette. Durante l’allenamento odierno il calciatore ha vissuto un brutto quarto d’ora con uno sciame di vespe. Le vespe hanno infatti aggredito il francese e punto almeno dieci volte, mettendolo ko. lo staff medico del Lione avrebbe fatto assoluto divieto al giocatore di praticare attività agonistica per i prossimi giorni. Dovrà saltare così l’amichevole dei suoi contro il Feyenoord. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Brutta avventura perda un interodiha subito dieci punture prima di venire messo ko Non un bel modo di iniziare la sua nuova avventura al Lione per Alexandre. Durante l’allenamento odierno il calciatore ha vissuto un brutto quarto d’ora con unodi. Lehanno infattiil francese e punto almeno dieci volte, mettendolo ko. lo staff medico del Lione avrebbe fatto assoluto divieto al giocatore di praticare attività agonistica per i prossimi giorni. Dovrà saltare così l’amichevole dei suoi contro il Feyenoord. L'articolo proviene da Calcio News 24.

