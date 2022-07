“Genova” | l’ultimo singolo di Giulia Ottonello

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022)” IMMAGINI SUBLIMATE IN SUONI PER UN RACCONTO EVOCATIVO “” èdella talentuosa cantante, che porta al pubblico un brano Cinematic Pop che si racconta tramite immagini tradotte in suoni. Questo pezzo, come da titolo, descrive anche il forte attaccamento dell’artista alla sua città: una storia d’amore fa da pretesto per dichiarare la passione per, mentre una serie di piccoli acquerelli regalano scorci della città di mare, raccontando la fuga di due innamorati tramite sapori e odori.è in realtà l’amica fidata, la reale passione, un cuore pulsante di vitalità che supporta i suoi abitanti con un’indole sferzante come la brezza marina delle sue ...