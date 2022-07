Crisi di governo, Letta: «Noi lasciati soli a difendere le istituzioni e gli interessi dei cittadini. I responsabili ora si vergognano» (Di giovedì 21 luglio 2022) «Coloro che sono stati responsabili un po’ si vergognano, un po’ non sono completamente sicuri di aver capito cosa sia successo, un po’ tentano di togliere le impronte digitali dalle armi». Così Enrico Letta ha commentato il comportamento dei partiti che ieri non hanno votato la fiducia all’ex premier Mario Draghi. All’assemblea congiunta del Pd ha preso le distanze da «classifiche di responsabilità», ma al tempo stesso ci ha tenuto a ribadire che è vero che «il Parlamento si è messo contro il Paese, ma non tutti». Secondo il segretario dem il suo partito ha dimostrato di aver salvaguardato gli interessi dei cittadini, di aver «difeso le istituzioni da soli», e di esser rimasti coerenti. Questo, a suo avviso, verrà premiato alle urne. Nel corso ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) «Coloro che sono statiun po’ si, un po’ non sono completamente sicuri di aver capito cosa sia successo, un po’ tentano di togliere le impronte digitali dalle armi». Così Enricoha commentato il comportamento dei partiti che ieri non hanno votato la fiducia all’ex premier Mario Draghi. All’assemblea congiunta del Pd ha preso le distanze da «classifiche dità», ma al tempo stesso ci ha tenuto a ribadire che è vero che «il Parlamento si è messo contro il Paese, ma non tutti». Secondo il segretario dem il suo partito ha dimostrato di aver salvaguardato glidei, di aver «difeso leda», e di esser rimasti coerenti. Questo, a suo avviso, verrà premiato alle urne. Nel corso ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - MaxCoenERoth : RT @riccardomagi: #Giorgetti uscirà dalla Lega? Alla Camera applaude #Draghi ma siede ancora nel banco del governo, come gli altri ministri… - pierpier06 : RT @ilfoglio_it: ?? Renato #Brunetta lascia Forza Italia. 'Ha rinnegato se stessa e la sua storia', ha scritto il ministro della Pa in una n… -